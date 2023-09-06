Спорт 06 сентября 2023, 18:44 Более 50 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство Минспорта: 55 спортсменов РФ по олимпийским видам сменили гражданство unsplash.com

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Пятьдесят пять российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов на заседании коллегии ведомства.

Вместе с представителями неолимпийских видов спорта число решивших сменить гражданство превысило 100 человек. Морозов отметил, что министерство спорта работает над повышением мотивации атлетов, заключает с ними «эффективные договоры».

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«Работаем над тем, чтобы о желании спортсменов сменить гражданство сразу оповещались федерации», — добавил он.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В марте 2023 года МОК заявил о возможности участия россиян и белорусов только в нейтральном статусе, причем это касалось лишь тех, кто не высказывался в поддержку СВО.

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что фехтовальщики страны потеряли шансы отобраться на Олимпийские игры — 2024, которые пройдут в Париже.