Харитонов и Чудинов отправили британцев в нокаут

Россияне Сергей Харитонов и Федор Чудинов оказались сильнее британцев на вечере профессионального бокса в Химках. Чудинов нокаутировал Умара Садика, защитив пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Харитонов отправил в нокаут Дэнни Уильямса.

Для Сергея Харитонова это был дебют на профессиональном ринге. В тяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) россиянин победил бывшего претендента на титул чемпиона мира британца Дэнни Уильямса. В свое время Уильямс выиграл у американца Майка Тайсона.

Поединок остановили во втором раунде, когда Харитонов отправил соперника в нокаут.

Харитонову 39 лет, он профессионально занимается смешанными единоборствами (MMA), у него контракт с американской организацией Bellator. В ММА спортсмен одержал 31 победу и восемь поражений.

Бывший чемпион мира по версии WBA Федор Чудинов защитил золотой пояс организации во второй средней весовой категории (до 76,2 килограмма). Он выиграл у Умара Садика техническим нокаутом в двенадцатом раунде.

В копилке 32-летнего Чудинова теперь 23 победы в карьере при двух поражениях. Садик потерпел второе поражение на профессиональном ринге при 10 победах.

В 2015–2016 годах Чудинов был чемпионом мира по версии WBA, один раз защитил титул.