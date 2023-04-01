Спорт 01 апреля 2023, 18:58 Боксер из США Кевин Джонсон захотел получить российский паспорт Американский боксер Кевин Джонсон заявил о желании получить гражданство России РИА «Новости»

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Бывший претендент на чемпионский титул по версии WBC, американский боксер Кевин Джонсон заявил о своем желании получить российский паспорт. Об этом он заявил после победы над россиянином Вячеславом Дациком на турнире в Москве. Слова спортсмена привел «Матч ТВ».

«Я готов изменить свою жизнь. Я хотел бы сказать президенту, уважаемому Владимиру Путину, если вы смотрите или слушаете это. Я, Кевин Джонсон, хотел бы подать заявление на получение российского паспорта, чтобы Россия стала моим домом», — сказал боксер.

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Поединок Джонсона и Дацика состоялся все три раунда, 43-летний американец победил раздельным решением судей.

Профессиональную карьеру Джонсон провел в тяжелом весе. В его послужном списке — поединки с такими боксерами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руис, Дерек Чисора. В 2009 году он в чемпионском поединке уступил Виталию Кличко.

Всего на счету американца 58 боев, 39 побед, 21 поражение и две ничьих.