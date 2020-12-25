Бойца ММА госпитализировали после турнира в Москве, где произошла массовая драка

28-летний боец ММА Иван Шпедт попал в больницу после участия в турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве. Там произошла массовая драка, которую устроили бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев.

Об этом Шпедт сообщил «360». Он отметил, что после турнира действительно попал в больницу, где находится до сих пор.

«Госпитализировали, со мной все хорошо. Спортивная травма во время боя», — рассказал он.

Ранее Mash сообщил, что Шпедта увезли на скорой — якобы у него диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и переломом носа. Как именно он их получил — во время поединка или в драке — не уточняется.

Драка между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым началась в октагоне, а затем переросла в массовое побоище с участием болельщиков. Все началось с того, что Минеев вернулся в октагон после одного из поединков и вызвал на бой Исмаилова. Спортсмен вызов принял и затеял драку — вскоре к ней присоединились зрители, которые смотрели турнир в зале.

В результате соревнование пришлось прервать, дерущихся разнимали полицейские.