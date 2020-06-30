«Заботится не о деньгах, а о наследии»: тренер Нурмагомедова допустил, что боя с Макгрегором не будет
Тренер действующего чемпиона UFC Хавьер Мендес заявил, что поведение Макгрегора оставляет желать лучшего. Его слова привел сайт RT.
«Мне не нравится поведение Макгрегора, то, что он говорит о религии, о семье и стране. Подобного делать не стоит», — сказал Мендес.
Наставник Нурмагомедова добавил, что, скорее всего, ирландец и впредь продолжит вести себя вызывающе. Тем не менее второй поединок Хабиба и Макгрегора сулит «гигантские доходы от платных трансляций», отметил ТАСС.
«Все будут это смотреть, тем более после той истории. Конор, может, и хочет реванша, но Хабиб может не пойти на это», — заметил тренер российского спортсмена.
Мендес подчеркнул, что Нурмагомедов «заботится не о деньгах, а о наследии». Именно поэтому есть шанс, что россиянин откажется от очередного боя.
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились на октагоне в октябре 2018 год. Поединок завершился досрочной победой Хабиба.