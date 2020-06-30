«Заботится не о деньгах, а о наследии»: тренер Нурмагомедова допустил, что боя с Макгрегором не будет

Матч-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором может не состояться. Есть шанс, что россиянин откажется от поединка.

Тренер действующего чемпиона UFC Хавьер Мендес заявил, что поведение Макгрегора оставляет желать лучшего. Его слова привел сайт RT.

«Мне не нравится поведение Макгрегора, то, что он говорит о религии, о семье и стране. Подобного делать не стоит», — сказал Мендес.

Наставник Нурмагомедова добавил, что, скорее всего, ирландец и впредь продолжит вести себя вызывающе. Тем не менее второй поединок Хабиба и Макгрегора сулит «гигантские доходы от платных трансляций», отметил ТАСС.

«Все будут это смотреть, тем более после той истории. Конор, может, и хочет реванша, но Хабиб может не пойти на это», — заметил тренер российского спортсмена.

Мендес подчеркнул, что Нурмагомедов «заботится не о деньгах, а о наследии». Именно поэтому есть шанс, что россиянин откажется от очередного боя.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились на октагоне в октябре 2018 год. Поединок завершился досрочной победой Хабиба.