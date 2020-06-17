Глава UFC составил список лучших бойцов. Нурмагомедов и Макгрегор туда не попали

Президент UFC Дэйна Уайт составил список из четырех лучших бойцов смешанного стиля за всю историю боев. Туда не попали российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов и его соперник из Ирландии Конор Макгрегор.

Глава UFC Дэйна Уайт перечислил четырех бойцов смешанного стиля, которых считает лучшими. Он назвал их имена в эфире подкаста Schmozone.

Надо выбрать Ройса Грейси. Также надо назвать Аманду Нуньес — это величайшая женщина-боец в истории. А выбрать еще двоих очень тяжело. Пожалуй, выберу Джона Джонса. Он никогда не проигрывал. Четвертым номером стал бы Чак Лидделл Дэйна Уайт.

Дэйна Уайт подчеркнул, что в тот момент именно Лидделл был самой большой звездой в истории боев, однако выбирать между ним и Форрестом Гриффином очень сложно — «словно бросать монетку».

Грейси побеждал на турнирах UFC 1 и UFC 2 в 1993 и 1994 годах, в то время как Лидделл завоевывал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с 2005 по 2007 год. Джон Джонс стал самым молодым чемпионом за всю историю — он получил пояс в 23 года.

Однако в список Уайта не попал действующий чемпион UFC — российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Не вошел туда и его противник — экс-чемпион в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.