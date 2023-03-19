Спорт 19 марта 2023, 00:49 Боец ММА Саидов умер в США в возрасте 29 лет Боец ММА Мухаммадали Саидов из Таджикистана умер в США после травмы Pxhere

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Боец смешанного стиля ММА Мухаммадали Саидов умер в США после полученной на ринге травмы. Спортсмену было 29 лет, у него остались четверо детей, сообщил ТАСС.

Саидов получил травму во время спарринга, вследствие чего у него произошло кровоизлияние в мозг.

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«Он был в коме, его жизнь сохранял только аппарат жизнеобеспечения. Минувшей ночью врачи сказали, что ничего не могут сделать, и отключили его», — приводит агентство слова собеседника из команды бойца в Таджикистане.

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В ММА Саидов одержал две победы и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски в поединке за титул лучшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Решение судей было единогласным.