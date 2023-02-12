Спорт 12 февраля 2023, 09:20 Российский боец ММА Махачев защитил титул чемпиона UFC Ислам Махачев / Telegram

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Российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски в поединке за титул лучшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Решение судей было единогласным. Трансляцию боя вел «Чемпионат».

Турнир по смешанным единоборствам прошел в Перте (Австралия). По данным РБК, Махачев поблагодарил соперника за поединок и признался, что был удивлен, «насколько он готов». По словам российского бойца, именно такие, жесткие, соперники ему и нужны. Волкановски тоже назвал россиянина «отличным соперником» и поздравил с победой, при этом заметив, что доволен своим выступлением. Австралийский спортсмен заметил, что многие не давали ему даже шанса перед этим боем, но он сумел доказать, что шансы все же были.

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Все трое судей поставили россиянину оценки выше, но даже судя по ним (48:47, 48:47, 49:46), бой был действительно сложным, а оба бойца — сильными и подготовленными.

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Ислам Махачев стал чемпионом UFC в октябре-2022 по итогам раунда с бразильцем Чарльзом Оливейром. На счету 31-летнего российского бойца 13 побед и лишь одно поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате.