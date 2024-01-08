Спорт 08 января 2024, 18:35 Боец ММА Александр Емельяненко принял ислам Тренер Магомедалиев: боец ММА Александр Емельяненко принял ислам РИА «Новости»

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Ветеран ММА Александр Емельяненко действительно принял ислам. Распространившуюся информацию об этом Sport24 подтвердил главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев.

«Это понятно, что он ислам принял. <…> Так не бывает, что он в Медину на хадж поехал, не принимая ислам. Туда 100% все мусульмане ездят», — заметил он.

Магомедалиев признался, что очень рад за Емельяненко и счастлив, что он «отошел от грязи». Тренер напомнил, что боец страдал от алкогольной зависимости, и ему ничего не помогало. «Огромная радость», когда после такого люди все же начинают жить трезво, подчеркнул Расул Магомедалиев. Теперь Емельяненко будет полезен для общества, заключил собеседник издания.

Весной 2023 года Александр Емельяненко был в предынсультном состоянии. Блогер Артем Тарасов рассказал, что здоровье спортсмена пошатнула как раз алкогольная зависимость. Он отметил, что Емельяненко «ходит еле живой».