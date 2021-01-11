Боец Джефф Монсон объявил о завершении карьеры, но уже удалил пост

Причиной такого решения, по предварительной информации, стала травма сухожилия, недавно полученная на тренировке.

«Я хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в этом путешествии — людям, которые помогли мне или просто поздоровались, болельщикам, бойцам, с которыми я столкнулся (после боев я подружился с несколькими моими противниками), моей команде ATT, многим дружелюбным лицам во всех частях мира», — заявил Монсон. Его процитировал портал Sports.ru.

Он посоветовал подписчикам наслаждаться жизнью, путешествовать и беречь близких людей.

Монсон родился в США, где в 1997 году начал свою карьеру. На его счету более 80 боев и свыше 60 побед. В марте 2013 года спортсмен объявил, что сменит американское гражданство на российское. Спустя пять лет боец стал гражданином России и депутатом при городском округе Красногорск. В 2020 году он заявил, что хотел бы избраться в Госдуму.