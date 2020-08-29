Джефф Монсон заявил, что готов стать депутатом Госдумы

Отвечая на вопрос о дальнейшем политическом развитии и возможности стать коллегой Милонова в Госдуме, Монсон заявил: «Да, я хочу расширяться. Будь то какая-то возможность работать депутатом Госдумы, или же это будет простая административная должность, я бы очень этого хотел».

По словам спортсмена, повышение нужно ему, чтобы иметь больше возможностей помогать людям. В качестве примера он привел спортивные школы, которые курирует в Красногорске и Уфе. Также Монсон мечтает открыть создать спортивный детский дом.

Мы добились отличных успехов в Красногорске. Но нужно сделать еще больше. Я хочу работать в больших масштабах, с еще большим количеством людей Джефф Монсон боец смешанных единоборств, муниципальный депутат

Джефф Монсон — известный американский боец. С началом событий в Донбассе он поддержал самопровозглашенные республики. В 2018 году получил российское гражданство, вскоре был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск.