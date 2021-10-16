Боец Александр Шлеменко толкнул соперника на дуэли взглядов
Боец Александр Шлеменко толкнул Артура Гусейнова накануне поединка
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко во время дуэли взглядов толкнул своего соперника Артура Гусейнова. Поединок состоится 17 октября, сообщил «Спорт-Экспресс».
Дуэль взглядов состоялась 16 октября. Зрителям представили участников — бойцов Александра Шлеменко и Артура Гусейнова. Последний начнет поединок с предупреждением, потому что не уложился в весовую категорию на полтора килограмма.
На дуэли взглядов Гусейнов вплотную подошел к оппоненту и прижался к нему лбом. Александр Шлеменко резко оттолкнул Гусейнова, и бойцов разняли.
Поединок состоится 17 октября в рамках турнира Eagle FC 42 в Красной Поляне в Сочи. Встреча станет главной на мероприятии.
Александр Шлеменко одержал 61 победу на турнирах по смешанным единоборствам, 13 раз проиграл и один его поединок значится как несостоявшийся. На счету Артура Гусейнова 25 побед и 10 поражений. Обоим бойцам по 37 лет.
Боец Александр Шлеменко ранее назвал запрет участия российских спортсменов на Чемпионате Европы по смешанным единоборствам политической провокацией.