Боец Александр Шлеменко толкнул соперника на дуэли взглядов

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко во время дуэли взглядов толкнул своего соперника Артура Гусейнова. Поединок состоится 17 октября, сообщил «Спорт-Экспресс».

Дуэль взглядов состоялась 16 октября. Зрителям представили участников — бойцов Александра Шлеменко и Артура Гусейнова. Последний начнет поединок с предупреждением, потому что не уложился в весовую категорию на полтора килограмма.

На дуэли взглядов Гусейнов вплотную подошел к оппоненту и прижался к нему лбом. Александр Шлеменко резко оттолкнул Гусейнова, и бойцов разняли.

Поединок состоится 17 октября в рамках турнира Eagle FC 42 в Красной Поляне в Сочи. Встреча станет главной на мероприятии.

Александр Шлеменко одержал 61 победу на турнирах по смешанным единоборствам, 13 раз проиграл и один его поединок значится как несостоявшийся. На счету Артура Гусейнова 25 побед и 10 поражений. Обоим бойцам по 37 лет.

Боец Александр Шлеменко ранее назвал запрет участия российских спортсменов на Чемпионате Европы по смешанным единоборствам политической провокацией.