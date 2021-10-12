Шлеменко высказался о запрете участия россиян в ЧЕ по ММА

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о запрете участия российских спортсменов в чемпионате Европы по ММА. Он назвал заявление главы Украинской федерации ММА (UF MMA) Владимира Тесля политической провокацией. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Однозначно, спорт вне политики, но столько политики нет, наверное, нигде, как в спорте. Это уже очевидно. В этой ситуации меня очень расстраивает, что делается все, чтобы стравить два народа. Даже один народ, потому что русские и украинцы — один народ», — заявил спортсмен.

Он обратился к борцам и обычным людям, любящим спорт. Шлеменко призвал их не поддаваться на политические провокации и сохранять дружбу и братские отношения между народами России и Украины.