Спорт 06 августа 2023, 08:58 Блогер Джейк Пол победил Нейта Диаза в боксерском поединке Блогер Джейк Пол решением судей выиграл у экс-бойца UFC Нейта Диаса по правилам бокса Freepik

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Американский блогер Джейк Пол выиграл бывшего бойца смешанных единоборств Нейта Диаза в поединке по правилам бокса. Пол добился победы решением судей.

Бой состоялся в Далласе и продлился все 10 раундов. Судьи предпочли отдать победу Полу.

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Для 26-летнего блогера эта победа стала седьмой на профессиональном ринге при одном поражении. В феврале он уступил Томми Фьюри, брату чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Это был его первый поединок против соперника, который занимается боксом профессионально.

Диас вышел в боксерский ринг впервые в своей карьере. В смешанных единоборствах 38-летний боец добился 22 побед и 13 раз уступил.

В период с 2007 по 2022 года он выступал в промоушене UFC, где в 2012 году бился за чемпионский титул организации, но проиграл решением судей Бенсону Хендерсону.

Джейк Пол стал набирать популярность в боксе после победы над экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли в 2021 году.