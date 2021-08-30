Блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFС Тайроном Вудли

Блогер Джейк Пол и бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли устроили боксерский поединок в американском Кливленде. По результатам восьми раундов победа досталась Полу.

Полу была присуждена победа раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74, написала «Газета.ru». При этом блогер заявил, что готов к реваншу. Однако это произойдет, если соперник сделает татуировку «Я люблю Джейка Пола», написал в Twitter TSN.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За этот период он провел 28 поединков, 19 из них он выиграл, а в семи потерпел поражение.

Бойцу в 2016 году удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, тогда он победил Робби Лоулера, уточнил «Чемпионат.com». Однако в апреле 2021 года его уволили из UFC.

Для Пола бой с Вудли стал стал четвертым в карьере. В предыдущих боях ему удалось нокаутировать Али Эсона Гиба, Бена Аскрена и Нэйта Робинсона.

Джейк Пол стал вторым в рейтинге наиболее высокооплачиваемых блогеров Youtube 2018 года, который составил журнал Forbes. По данным журнала, в тот год Пол заработал более 21 миллиона долларов.