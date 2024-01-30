Эксклюзив 30 января 2024, 16:58 Краденое золото. Как американцы «выиграли» Олимпиаду по фигурному катанию Ведущая «360» Малашенко: политизированное решение ISU помогло США «победить» Телеканал «360»

Читать 360tv в

После дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой Россия потеряла золото зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Победа досталась США, которые в иных обстоятельствах не заняли бы первое место. Ведущая «360» Екатерина Малашенко объяснила, почему решение Международного союза конькобежцев (ISO) политизированное.

Далее — прямая речь.

Реклама

Неспортивная победа США

В командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине российская сборная набрала 74 балла. Отрыв наших от ближайших соперников, американцев, огромный — 11 баллов. Между серебром США и бронзой Японии разница всего два балла. Это полная и безоговорочная победа сборной России — золото, которое мы заслужили и которого мы лишились.

Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Камилы Валиевой в турнире после ее дисквалификации. Российская сборная потеряла 20 баллов и с результатом в 54 балла получила бронзу. Золото досталось команде США.

Unsplash

Гендиректор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд выдала медали своей сборной еще до вердикта, и это еще одно подтверждение политизированности решения.

Именно потому, что на золото в случае дисквалификации Валиевой претендовали американцы, никто не стал ни в чем разбираться. Раз американский Олимпийский комитет решил, значит, остальным придется подчиниться. И наплевать на субординацию.

Золотые медали — только американцам

А если бы на золото претендовали, скажем, белорусы? Скорее всего, их бы тоже нашли за что дисквалифицировать.

По такому принципу можно давать золото только американцам даже в тех дисциплинах, где они не претендуют на медали. Просто дисквалифицировать всех, кто показал результат лучше. Я, конечно, утрирую, но о честности в спорте, особенно там, где русские показывают высокие результаты, говорить не приходится. Так было. Так есть. И, скорее всего, так будет.

Но остается вопрос к спортсменам: каково это, надевать золотые медали, если ты знаешь, что не лучший в мире? И эту медаль тебе, по сути, купили. Нужна ли вообще такая медаль. Екатерина Малашенко

Можно придумать массу политических интриг, вынести вердикты, публично казнить, но ни зрителя, ни турнирную таблицу, ни, главное, историю не обманешь. Никто не помнит, кто стал олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике на брусьях в Афинах в 2004-м. Но как зал стоя аплодировал Алексею Немову, помнит весь мир.

Избавиться от русских

Даже для тех, кто не разбирается в фигурном катании, в акселях и тулупах, тогда в Пекине было очевидно, что русские на голову выше американцев. Даже после дисквалификации спортсменки, которая набрала больше всех баллов, команда вошла в тройку лидеров. Это невероятный результат. И для тех же американцев недостижимый. Их единственная возможность получить золото — избавиться от русских, что они и сделали.

Получается, если спорт настолько зависит от политики и все результаты заранее известны, то есть ли вообще смысл участвовать в Играх? Может, проще оставить их со своими интригами? Проще. Но не правильнее.

Unsplash

Да, в России пройдут Игры Дружбы. Запланирован целый перечень международных стартов, которые позволят нашим ребятам сохранить и даже повысить свой уровень. Но это не повод отказаться от Олимпиады. Если наши спортсмены показывают такие результаты, наши чиновники просто не имеют права сдаться, не имеют права лишить их олимпийской мечты. И тогда российский триколор обязательно поднимется над американским флагом.