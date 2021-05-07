Беременная жена Дацика помешала ему завершить поединок

Беременная жена бойца ММА Вячеслава Дацика остановила его бой против Гаджи Неврузова, выбежав на ринг в первом же раунде. Дацик выложил видео с поединка на своей странице в Instagram.

Дацик и Неврузов проводили бой по правилам бокса. Когда Дацик в конце первого раунда пропустил несколько ударов и рухнул на канаты, на ринг выбежала его супруга Виктория и попросила прекратить бой.

Дацик уверял беременную жену, что с ним все в порядке. Но Викторию это не убедило, и она в слезах ушла с ринга. Но в итоге бой все-таки остановили.

Боец предложил своему сопернику снова встретиться в поединке. Он пообещал, что не будет брать с собой возлюбленную.

«Гаджи! Друг! Давай закончим наш поединок! Никакого неуважения, чисто спортивный интерес. В этот раз буду без жены», — написал Дацик.

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