Bellator изучит данные о ситуации вокруг дела Усмана Нурмагомедова

В американском промоушене Bellator начали собирать информацию о задержании российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова. СМИ писали, что он вместе с приятелем наехал на полицейского в аэропорту Каспийска.

Ситуация вокруг Усмана Нурмагомедова, заявил MMA Fighting, может негативно сказаться на его карьере в Bellator.

«Промоушен был проинформирован о ситуации с Усманом Нурмагомедовым и находится в процессе сбора информации», — заявил представитель промоушена, где выступает брат Хабиба Нурмагомедова.

Усман Нурмагомедов вместе с приятелем 11 ноября на Toyota Camry совершил наезд на полицейского у КПП аэропорта Каспийска, писали СМИ. Мужчин задержали уже в Москве. Ночь они, по данным изданий, провели в изоляторе временного содержания.

СК возбудил уголовное дело после случившегося. На следственные действия двоюродного брата Нурмагомедова отвезут в Дагестан.