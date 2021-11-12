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    12 ноября 2021, 20:53

    Bellator изучит данные о ситуации вокруг дела Усмана Нурмагомедова

    MMA Fighting: в Bellator проанализируют информацию о задержании Усмана Нурмагомедова

    Александра Ломейко

    В американском промоушене Bellator начали собирать информацию о задержании российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова. СМИ писали, что он вместе с приятелем наехал на полицейского в аэропорту Каспийска.

    Ситуация вокруг Усмана Нурмагомедова, заявил MMA Fighting, может негативно сказаться на его карьере в Bellator.

    «Промоушен был проинформирован о ситуации с Усманом Нурмагомедовым и находится в процессе сбора информации», — заявил представитель промоушена, где выступает брат Хабиба Нурмагомедова.

    Усман Нурмагомедов вместе с приятелем 11 ноября на Toyota Camry совершил наезд на полицейского у КПП аэропорта Каспийска, писали СМИ. Мужчин задержали уже в Москве. Ночь они, по данным изданий, провели в изоляторе временного содержания.

    СК возбудил уголовное дело после случившегося. На следственные действия двоюродного брата Нурмагомедова отвезут в Дагестан.