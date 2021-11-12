СМИ: брата Хабиба Нурмагомедова отвезут в Дагестан для проведения следствия

Бойца ММА Усмана Нурмагомедова, брата Хабиба Нурмагомедова, отвезут в Дагестан для проведения следственных действий из-за наезда на полицейского в аэропорту Махачкалы. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 11 ноября водитель Toyota Camry на пропускном пункте аэропорта в Каспийске наехал на сотрудника полиции, отказавшись подчиниться приказу об остановке сотрудников ДПС. Машина без номеров с тонированными стеклами сначала протаранила оградительный барьер поста, а затем наехала на самого полицейского, который получил травмы.

После случившегося председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал немедленно разобраться в случившемся. Источники СМИ в полиции сообщили, что одним из подозреваемых по этому делу стал Усман Нурмагомедов. После этого в аэропорту «Шереметьево» подтвердили задержание двух мужчин, прилетевших из Махачкалы.

«Для проведения следственных действий оба участника произошедшего будут доставлены в республику», — передал источник.

Ранее СМИ писали, что Усман Нурмагомедов и его знакомый Камал Идрисов проведут ночь в изоляторе временного содержания в Москве.