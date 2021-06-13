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    13 июня 2021, 16:51

    Бельгийский футболист сломал глазницу в матче с Россией и пропустит остаток Евро

    Ольга Назаркина

    Защитник бельгийской сборной Тимоти Кастань получил двойной перелом стенки глазницы во время матча с Россией 12 июня. Футболист столкнулся с Далером Кузяевым в середине первого тайма.

    Бельгийский футболист сломал глазницу в матче с Россией и пропустит остаток Евро

    Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что Кастаню потребуется операция. Лечение он будет проходить на родине, сообщило РИА «Новости».

    «Чемпионат Европы для него закончен», — сказал Мартинес.

    Следующий матч Евро бельгийцы проведут в Копенгагене 17 июня, а 21 июня «красные дьяволы» сыграют с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

    Травму Кастань получил во время игры со сборной России 12 июня. В середине первого тайма он столкнулся с полузащитником Далером Кузяевым. После этого Кастаня заменили на Тома Менье, а вместе Кузяева на поле вышел Денис Черышев.

    Игра закончилась в пользу Бельгии. В ворота россиянам забили три безответных мяча. Капитан сборной РФ Артем Дзюба заявил, что начало матча с бельгийцами было уверенным, но потом последовала «глупая ошибка», которая не дала им вернуться в игру.

    Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 16 июня против Финляндии.