Бельгийский футболист сломал глазницу в матче с Россией и пропустит остаток Евро

Защитник бельгийской сборной Тимоти Кастань получил двойной перелом стенки глазницы во время матча с Россией 12 июня. Футболист столкнулся с Далером Кузяевым в середине первого тайма.

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что Кастаню потребуется операция. Лечение он будет проходить на родине, сообщило РИА «Новости».

«Чемпионат Европы для него закончен», — сказал Мартинес.

Следующий матч Евро бельгийцы проведут в Копенгагене 17 июня, а 21 июня «красные дьяволы» сыграют с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Травму Кастань получил во время игры со сборной России 12 июня. В середине первого тайма он столкнулся с полузащитником Далером Кузяевым. После этого Кастаня заменили на Тома Менье, а вместе Кузяева на поле вышел Денис Черышев.

Игра закончилась в пользу Бельгии. В ворота россиянам забили три безответных мяча. Капитан сборной РФ Артем Дзюба заявил, что начало матча с бельгийцами было уверенным, но потом последовала «глупая ошибка», которая не дала им вернуться в игру.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 16 июня против Финляндии.