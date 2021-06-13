Дзюба объяснил поражение сборной России в матче с Бельгией

После уверенного начала матча с бельгийцами последовала глупая ошибка, которая не дала российским футболистам вернуться в игру. Так капитан сборной России Артем Дзюба объяснил разгромное поражение в первой встрече чемпионата Европы.

«Мы начали довольно хорошо и думали, что сможем спокойно добиться ничьей в этой игре. Но затем глупая ошибка все изменила — и было чрезвычайно трудно вернуться в игру против таких сильных соперников», — цитирует сайт UEFA Дзюбу.

Российский форвард добавил, что оборона у российской команды вчера была плохая, а сборные уровня Бельгии не прощают ошибок.

Накануне сборная России в Санкт-Петербурге провела свой первый матч на Евро-2020 против бельгийцев. Подопечные Станислава Черчесова проиграли с разгромным счетом 0:3. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку вчера забил два гола. Первый мяч он послал в сетку российских ворот на 10-й минуте встречи после ошибки защитника Андрея Семенова.

После этого футболиста раскритиковали в Сети. Его жена Ольга призвала поддерживать команду и заявила, что гордится супругом, который полностью выкладывается в каждой игре за национальную команду.