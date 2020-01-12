    12 января 2020, 03:55

    Бейсболист ударил соперника битой, спровоцировав массовую драку

    Александра Каширина

    Венесуэльский бейсболист Алекс Ромеро нанес удар битой своему сопернику, чем спровоцировал массовую драку прямо во время матча Профессиональной лиги страны. Видео было выложено в Instagram-аккаунте британского спортивного телеканала Sky Sports.

    «Шесть игроков были выведены из игры после того, как драка закончилась!», — написано под видео.

    Венесуэльский питчер (подающий, который бросает мяч с питчерской горки к дому) Ангел Несбитт едва не задел Алекса Ромеро мячом, из-за чего тот начал бить кэтчера (ловца) Габриэля Лино, который стоял рядом.

    К потасовке присоединились игроки обеих команд. Как отмечает британский таблоид The Sun, эта драка стала пиком напряженности, которая нарастала в течение всего матча.

    Ранее сообщалось, что болельщики воронежского футбольного клуба «Факел» выбежали на поле и подрались с самими игроками команды, которая проиграла.