Фанаты «Факела» подрались со своими кумирами-футболистами из-за проигрыша

Фанаты воронежского футбольного клуба «Факел» выбежали на поле и подрались с игроками. Вот что бывает, когда любимая команда проигрывает. Видео появилось в Twitter-аккаунте издания «Рейтинг Букмекеров».

Футболисты проиграли команде «Нижний Новгород» на Центральном стадионе профсоюзов. После финального свистка несколько фанатов «Факела» спрыгнули с трибуны и подбежали к спортсменам. Началась массовая драка.

На поле вскоре вышли полицейские и стюарды, работавшие на матче. Все они разнимали зачинщиков драки и спортсменов. Нескольких болельщиков задержали. Одного из них привезли в отделении полиции, где он написал объяснительную. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

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Футболисты не написали заявления на фанатов.

Соревнование между «Факелом» и «Нижним Новгородом» завершилось со счетом 0:2. Это был домашний матч 25-го тура ФНЛ. Теперь в турнирной таблице «Факел» занимает последнее, 20-е место. Игроки набрали 16 очков, в текущем сезоне они проиграли в 15 матчах.

Перед матчем руководство «Факела» сделало вход на стадион бесплатным. Такого не было с апреля 2015 года. Футбольных фанатов угощали кашей, для них разыгрывали шарфы, открыли арт-зоны и площадки с аквагримом. Тем не менее наплыва посетителей не было: температура опустилась до -5 градусов.