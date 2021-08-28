Бегун Александр Костин завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио

Российский спортсмен Александр Костин стал обладателем бронзовой медали на Паралимпийских играх в Токио. Как сообщил ТАСС, он принимал участие в соревнованиях по беру на 5 000 метров среди участников с нарушениями зрения.

Костин преодолел дистанцию за 14 минут 37, 42 секунды. Спортсмен установил личный рекорд. Золото взял испанец Ясин Ухдади, серебро завоевал австралиец Джарид Клиффорд.

Александру Костину 26 лет. В 2021 году он стал чемпионом Европы, до этого в 2019 году взял бронзу на чемпионате мира.

Паралимпийские игры в Токио продлятся до 5 сентября. Сейчас сборная российских спортсменов находится на пятой строчке в общекомандном зачете. В активе россиян 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Среди участников Паралимпиады встречаются действительно уникальные личности. Зрителей поразил египетский спортсмен Ибрагим Хамаду, который играл в настольный теннис, держа ракетку в зубах. Много эмоций вызвал также безрукий бразильский пловец Жеральду дос Сантос Араужу, который отталкивался от борта, держа во рту полотенце.