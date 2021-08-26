В Токио завершился первый день Паралимпийских игр. Соревнования проходят без зрителей на трибунах, но в Сети и по телевизору за каждым спортсменом наблюдают тысячи болельщиков. Некоторые истории и достижения участников просто поражают.

С ракеткой и полотенцем в зубах

Большой резонанс вызвало выступление египетской звезды настольного тенниса Ибрагима Хамаду. Будущему спортсмену еще в детстве ампутировали руки. Он был пассажиром поезда, когда произошло крушение. Травмы конечностей 10-летнего ребенка вылечить было нельзя, и он остался без обеих рук.

Однако это не помешало Хамаду построить спортивную карьеру. Он научился играть в настольный теннис, держа ракетку в зубах. Настоящий взрыв произошел после его появления на Паралимпиаде в Рио в 2016 году. Не меньший ажиотаж среди зрителей вызвало и его выступление в Токио. Первый свой матч египтянин проиграл, но не пал духом и заверил, что настроен на победу в будущем.

Похожая история и с другим спортсменом, пловцом из Бразилии Жеральду дос Сантос Араужу. У него тоже нет рук, но он научился при этом отлично плавать. Чтобы дать себе старт на Паралимпиаде, ему пришлось зажать в зубах полотенце и таким образом оттолкнуться. Это действие паралимпийца просто поразило болельщиков.

Араужу выиграл серебро Игр, проплыв свою дистанцию за время в 2 минуты 2,47 секунды. Бразилец был участником заплыва на сто метров на спине.

Британская спортсменка за первый день Паралимпиады в Токио успела установить мировой рекорд. 43-летняя Сара Стори — велогонщица, которая уже завоевала золотую медаль в дистанции на 3000 метров. Она показала рекордное время — 3 минуты 27,057 секунды.

Сара Стори с детства страдает дисфункцией левой руки. Причиной всему родовая травма, которая не помешала ей впоследствии стать многократной чемпионкой Паралимпийских игр.

Россияне в первый день Игр

В первый день соревнований на Паралимпиаде в Токио российская сборная завоевала шесть медалей. Из них три золота, одно серебро и две бронзы. На данный момент Россия находится на третьей строчке в общекомандном зачете. Возглавляет рейтинг Австралия.

В первый день спортсмены состязались в таких дисциплинах, как велоспорт (трек), плавание и фехтование на колясках. Прошли также первые матчи по голболу и настольному теннису.

Все медали отечественные спортсмены взяли в плавании. Чемпионами Игр и обладателями новых мировых рекордов стали Валерия Шабалина (100 м, баттерфляй, класс S14) и Роман Жданов (50 м, брасс, SB3). На верхнюю ступень пьедестала почета также поднялась Анастасия Гонтарь (50 м, вольный стиль, S10).

Серебряную медаль соревнований выиграл Андрей Николаев. Он выступал в классе S8 на дистанции 100 м вольным стилем.

Обладателями бронзы среди россиян стали Владимир Даниленко (100 метров на спине, S2) и Дарья Пикалова (100 м, баттерфляй, S12).