Спорт 20 января 2023, 00:14 Болельщикам «Челси» назвали причины провального сезона клуба

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Специалисты «Центральной службы новостей» обозначили причины, из-за которых лондонский «Челси» демонстрирует неубедительную игру в сезоне-2022/23.

«ПолитЭксперт» напомнил, что «Челси» пока находится на 10 месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Эксперты допустили, что провальное выступление лондонской команды может быть связано с кадровыми потерями.

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Среди других причин выделяется уход наставника Томаса Тухеля и владельца клуба Романа Абрамовича. Отмечается, что действующему главному тренеру Грэму Поттеру пока не удалось наладить стабильность в игре своих подопечных.

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