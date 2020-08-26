«Барселона» подтвердила решение Месси покинуть клуб

Пресс-служба футбольной каталонской команды «Барселона» подтвердила появившуюся информацию о том, что ее лидер Лионель Месси решил использовать свое право расторгнуть соглашение о сотрудничестве в одностороннем порядке.

Агентство Associated Press получило сведения о том, что игрок уже отправил в клуб документ, в котором сослался на прописанную в контракте возможность и уходит из команды. В ответ «Барселона» отправила ему сообщение, в котором предлагает ему остаться и завершить карьеру именно в этой команде. Пресс-служба не исключила начало судебной тяжбы, если Месси не захочет вести переговоры.

Издание Мarca утверждает, что заявление об уходе футболист отправил в клуб факсом. В его контракте есть пункт, что в конце каждого сезона Месси может покинуть клуб, разорвав соглашение в одностороннем порядке. Инсайдеры сообщили порталу, что у Мессии всегда были натянутые отношения с нынешним советом директором клуба. Сейчас они стали еще сложнее.

Эту информацию подтверждает TyC Sports. Контракт Месси действует до лета 2021 года. В нем, в частности, есть пункт, который позволяет ему уйти, если другой клуб заплатит за него «Барселоне» не менее 700 миллионов евро отступных.

Нападающий играет за каталонский клуб с 13 лет, сейчас ему 33 года. За 20 лет он стал лучшим бомбардиром в истории команды и выиграл 34 титула.

Ранее СМИ сообщали, что Месси всерьез заинтересовался британский клуб «Манчестер Юнайтед».