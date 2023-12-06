Спорт 06 декабря 2023, 07:53 Барабанов помог «Сан-Хосе» отыграться со счета 1:4 в матче против «Нью-Йорка» Ассисты Барабанова и Охотюка помогли «Сан-Хосе» одержать волевую победу в НХЛ НХЛ

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Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила в Нью-Йорке, написал РИА Спорт.

Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0). Для гостей встреча не задалась с самого начала, но им удалось отыграться со счета 1:4. В составе «Шаркс» три шайбы в ворота противника забросил Томаш Гертл, еще одну оформил Кевин Лабанк, в овертайме забил Вильям Эклунд.

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У «Нью-Йорка» отличились Жюльен Готье, Брок Нельсон, Майк Райлли и Райан Пулок. Победу «Шаркс» помогли в том числе завоевать результативные ассисты россиян: защитника Никиты Охотюка и нападающего Александра Барабанова.

Накануне российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» отличились в матче против «Даллас Старз». Голкипер Андрей Василевский оформил шатаут, а форвард Никита Кучеров заработал два очка.