Спорт 05 декабря 2023, 08:09 Кучеров и Василевский блистали в победном матче «Тампы» против «Даллас Старз» Кучеров набрал два очка, Василевский оформил «сухарь» в победном матче «Тампы» Игроки «Тампа Бэй Лайтнинг» / НХЛ

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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:0. В составе команды из Тампы отметились россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский, написал РИА Спорт.

На свой счет по шайбе записали Никита Кучеров, Люк Гленденинг, дубль оформил Энтони Сирелли. Российский форвард также сделал результативный пас. В текущем сезоне Кучеров сохраняет звание лучшего бомбардира, в 25 матчах он забросил 16 шайб и сделал 26 передач.

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Голкипер Андрей Василевский провел «сухой» матч (отразил 25 бросков по воротам), не дав противнику возможность забросить ни одной шайбы. Он признан второй звездой матча. Для россиянина это уже 33-й шатаут в спортивной карьере. По числу «сухих» матчей Василевский считается рекордсменом «Тампы».

В число тех, кто отличился в матче против «Даллас Старз», также оказался российский защитник Михаил Сергачев. Он отметился одним ассистом.

В ноябре Кучерова признали звездой дня в НХЛ. Он забросил две шайбы и сделал четыре передачи в матче против «Каролины».