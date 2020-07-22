Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами РПЛ

Нападающих футболистов «Зенита» Артема Дзюбу и Сердара Азмуна назвали самыми результативными игроками Российской премьер-лиги-2019/21. У каждого из них в копилке по 17 голов.

Как отмечается на сайте РПЛ, Азмун опередил Дзюбу по наименьшему количеству голов с пенальти. У Дзюбы таких семь, у Азмуна — всего один. Кроме того иранец забил решающий гол в последней игре с «Ростовом».

Третье место занимает нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. На его счету 15 забитых мечей.

По 12 голов на счету у трех игроков — у полузащитника ЦСКА Николы Влашича, нападающего Александра Соболева и полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Сине-бело-голубые обеспечили себе досрочную победу на чемпионате за четыре игры. Свою победу футболисты отпраздновали с размахом.