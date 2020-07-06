«Зенит» празднует досрочную победу на чемпионате. Фото и видео
Матч в Краснодаре завершился со счетом 4:2. Артем Дзюба реализовал пенальти, гол забил Алексей Сутормин, дублем отметился Сердар Азмун. В составе «Краснодара» ворота дважды поразил Даниил Уткин.
Незадолго до начала игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедом — ребенка родила падчерица 44-летнего специалиста Майя.
Тренера качали на руках и обливали шампанским.
После победы в раздевалке «Зенита» царило воодушевление.
Ночью команда отправилась домой в Петербург. Несколько сотен болельщиков встречали футболистов в аэропорту Пулково.
Пришли и родные шестикратных чемпионов.
В аэропорту футболисты попрыгали вместе с болельщиками.
Не обошлось и без фаер-шоу.
Флаг команды подняли на самом высоком флагштоке Европы.
Не обошлось и без казусов. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» в Instagram, но поставила ссылку на одноименный баскетбольный клуб. Вскоре ссылка исчезла, но интернет, как известно, все помнит.
Команду поздравила программа «Вечерний Ургант».
До конца сезона «Зениту» еще предстоит сыграть с «Сочи», «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом». Последняя игра пройдет 22 июля.