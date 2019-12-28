Нападающий Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

В сообщении сказано, что соглашение заключили до 30 мая 2024 года. Игнатьев родился в 1999 году в Ачинске (Красноярский край). Футболом он начал заниматься в своем родном городе под руководством тренера Владимира Тетерина.

В 13-летнем возрасте Игнатьев переехал в Краснодар. На Кубани выступал за молодежную команду «Краснодара» и «Краснодар-2». Юный спортсмен становился лучшим бомбардиром молодежного первенства и Юношеской лиги УЕФА.

Дебют Игнатьева во взрослом футболе состоялся в июле 2017 года — тогда он вышел на поле в составе главной команды «Краснодара». За клуб он сыграл 54 матча и забил 17 голов. 37 матчей он провел в Премьер-лиге. На его счету 13 забитых в РПЛ мячей.