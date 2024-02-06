06 февраля 2024, 20:28
«Авангард» разгромил СКА в матче КХЛ со счетом 9:5
Омский «Авангард» разгромил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счетом 9:5.
В команде победителей шайбы забросили Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Игорь Мартынов, Рид Буше, Иван Николишин и Марк Верба. У проигравших голами отличились Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Степан Фальковский, Василий Глотов и Павел Дедунов.
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Рид Буше стал третьим хоккеистом в истории КХЛ, который забросил 40 шайб в течение одного сезона. Ранее это смогли сделать Сергей Мозякин и Дмитрий Яшкин. На счету Буше уже 42 шайбы. Омская команда прервала пятиматчевую победную серию петербуржцев.
СКА находится на первом месте в Западной конференции. «Авангард» занимает вторую строчку на Востоке. В следующем матче петербургские хоккеисты сразятся с «Барысом» из Астаны. «Авангард» сыграет с московским «Спартаком».
В ноябре 2023 года хоккеист СКА Иван Зинченко подрался с игроком «Авангарда» Марком Вербой. Петербуржец серьезно пострадал во время потасовки.
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