Спорт 06 февраля 2024, 20:28 «Авангард» разгромил СКА в матче КХЛ со счетом 9:5 Unsplash

Читать 360tv в

Омский «Авангард» разгромил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счетом 9:5.

В команде победителей шайбы забросили Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Игорь Мартынов, Рид Буше, Иван Николишин и Марк Верба. У проигравших голами отличились Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Степан Фальковский, Василий Глотов и Павел Дедунов.

Реклама

Рид Буше стал третьим хоккеистом в истории КХЛ, который забросил 40 шайб в течение одного сезона. Ранее это смогли сделать Сергей Мозякин и Дмитрий Яшкин. На счету Буше уже 42 шайбы. Омская команда прервала пятиматчевую победную серию петербуржцев.

СКА находится на первом месте в Западной конференции. «Авангард» занимает вторую строчку на Востоке. В следующем матче петербургские хоккеисты сразятся с «Барысом» из Астаны. «Авангард» сыграет с московским «Спартаком».

В ноябре 2023 года хоккеист СКА Иван Зинченко подрался с игроком «Авангарда» Марком Вербой. Петербуржец серьезно пострадал во время потасовки.