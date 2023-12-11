Спорт 11 декабря 2023, 11:45 Артемий Панарин подобрался к большому бомбардирскому юбилею в НХЛ Передача Панарина позволила «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес Кингз» РИА «Новости»

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Хоккейная команда «Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:1. Российский нападающий Артемий Панарин благодаря результативной передаче набрал 699-е очко, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Нападающие Мика Зибанеджад, Джимми Веси, Уилл Кайлли и Джонни Бродзински забросили шайбы в ворота «Лос-Анджелес Кингз», Филлип Дано — «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева набрали 39 очков и заняли первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, их противник — 36 очков и третье место Западной конференции.

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Артемий Панарин отметился результативной передачей. Это позволило ему заработать 699-е очко и приблизиться к большому бомбардирскому юбилею в НХЛ — войти в топ-15 россиян в НХЛ с 700 очками.

Прошедший матч стал успешным для Джонни Бродзински. Американский хоккеист забил свою первую шайбу в нынешнем сезоне. Он подменил Мику Зибанеджада, когда того отправили в штрафной бокс.

Российский хоккеист становился первой звездой матча «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Сан-Хосе Шаркс» в начале декабря. Тогда Артемий Панарин забросил три шайбы.