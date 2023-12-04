Спорт 04 декабря 2023, 06:52 Российский хоккеист Артемий Панарин стал первой звездой матча НХЛ Форвард «Рейнджерс» Панарин стал первой звездой матча с «Сан-Хосе» Unsplash

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Матч регулярного чемпионата НХЛ окончился для «Нью-Йорк Рейнджерс» победой над «Сан-Хосе Шаркс». Нападающий хозяев родом из России Артемий Панарин получил титул первой звезды встречи, сообщило РИА «Новости».

Игра прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:5. Артемий Панарин провел на льду 19 минут 15 секунд, забросил три шайбы, сделал голевую передачу и набрал четыре очка. Он оформил пятый за карьеру хет-трик в чемпионатах НХЛ и стал звездой матча. По количеству четырехочковых хоккеист сравнял счет с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом и обошел форварда «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна.

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Второй звездой матча признали форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Мику Зибанежада, на счету которого два очка — по одной шайбе и передаче. Третью строчку занял нападающий той же команды Винсент Трочек с двумя передачами.

В конце ноября российские хоккеисты Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко забили четыре шайбы в матче «Коламбус Блю Джекетс» против «Бостон Брюинз». Они поставили новый рекорд.