Дзюба не попал в состав сборной на матчи против Кипра и Хорватии

Артем Дзюба не попал в расширенный состав российской сборной на матчи против Кипра и Хорватии. Список футболистов из заявки появился в Telegram сборной.

В ноябре национальная сборная проведет два матча. Российская команда 11 ноября в Санкт-Петербурге встретится с киприотами и 14 ноября в Сплите — с хорватами.

На линию нападения тренер Валерий Карпин поставил Гамида Агаларова, Антона Заболотного, Ивана Сергеева, Федора Смолова и Константина Тюкавина.

Сейчас сборная России находится на первом месте в группе после восьми игр отборочного турнира на ЧМ-2022. В активе российских футболистов 19 очков, хорваты заработали 17 очков, у Словакии и Словении — по 10 очков, а у Мальты и Кипра — по пять.

Накануне форвард петербургского «Зенита» Дзюба в матче с московским «Спартаком» забил свой 143-й год на первенствах России. Он повторил рекорд полузащитника волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова. На третьем месте рейтинга находится Александр Кержаков с 139 голами.