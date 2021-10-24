Дзюба повторил рекорд Веретенникова по числу голов

Форвард футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба в матче с московским «Спартаком» забил свой 143-й год на национальных первенствах и сравнялся с полузащитником волгоградского «Ротора» Олегом Веретенниковым.

Как сообщил ТАСС, третье место занимает Александр Кержаков, забивший 139 голов. Он также играл за «Зенит», затем стал главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород».

Дзюбе понадобилось больше времени чем Веретенникову, чтобы добиться рекордного результата. Как уточнила «Газета.ru», игрок «Зенита» забил свои голы в 373 матчах, волгоградец — в 274 играх.

Дзюба забил 80 мячей в матчах за «Зенит» в РПЛ и 101 во всех турнирах, подсчитал Еurosport. По числу забитых голов (6) на чемпионате России он сравнялся с Денисом Глушаковым, и уступает Гамиду Агаларову (11), Сердару Азмуну и Федору Смолову (по 7).

Перед матчем со «Спартаком» Артем Дзюба рассказал, что встречался с Веретенниковым на дне рождения Леонида Слуцкого. Он пообещал легенде футболе догнать его по числу голов.

«Сфотографировался со всей его семьей, сказал: „Ждите, скоро вас побью“. Он посмеялся, а его супруга ответила: „Мы с удовольствием ждем, не сомневаемся в вас!“», — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».

Московский «Спартак» потерпел крупнейшее за всю историю РПЛ поражение в матче с «Зенитом». Он проиграл со счетом 1 — 7.