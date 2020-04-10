Аршавин стал курьером в «Яндекс.Лавке»

Перед сменой футболиста осмотрели врачи, измерили температуру, выдали средства индивидуальной защиты.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пришлось закрыть одно из отделений больницы № 20 из-за пациента с коронавирусом. Врачей, которые оказались в изоляции, поддержали звезды российского кино и сцены. Запустить флешмоб с хештегом #ВыГерои придумала главный врач больницы Татьяна Суровцева. Его поддержали актеры Константин Хабенский, Данила Козловский, певица Татьяна Буланова, футболист Александр Кержаков и другие звезды.

Они записали видеообращения, в которых поблагодарили врачей за то, что они остаются верны своему делу, несмотря ни на что. Знаменитости призвали медиков не отчаиваться и пожелали им не болеть.