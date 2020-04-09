Российские звезды поддержали врачей закрытой на карантин больницы в Петербурге

Запустить флешмоб с хештегом #ВыГерои придумала главный врач больницы Татьяна Суровцева. Его поддержали актеры Константин Хабенский, Данила Козловский, певица Татьяна Буланова, футболист Александр Кержаков и другие звезды.

Они записали видеообращения, в которых поблагодарили врачей за то, что они остаются верны своему делу, несмотря ни на что. Знаменитости призвали медиков не отчаиваться и пожелали им не болеть.

После того, как у одного из пациентов больницы обнаружили коронавирус, отоларингологическое отделение закрыли на карантин. Врачи уже более недели остаются там, продолжая оказывать помощь.