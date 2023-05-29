Спорт 29 мая 2023, 19:52 «Арсенал» удалил пост с поздравлениями российского футболиста Аршавина после критики украинцев ФК «Арсенал» удалил пост в соцсетях поздравлениями Аршавина после критики украинцев Pxhere

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Лондонский футбольный клуб «Арсенал» поздравил с днем рождения росийского спортсмена Андрея Аршавина в официальном аккаунте в Twitter. Однако после критики со стороны украинцев пресс-служба команды решила удалить пост.

«Арсенал» опубликовал видео с подборкой голов Аршавина в ворота «Ливерпуля» 29 мая. Легендарный матч состоялся в 2009 году. Тогда российский футболист оформил покер, закатив в ворота соперника четыре мяча.

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«Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — так пресс-служба подписала ролик.

Но спустя время этот пост удалили, так как украинские болельщики оставили множество комментариев, выражая свое возмущение появлением россиянина в аккаунте лондонского клуба.

Андрей Аршавин 29 мая празднует день рождения. Футболисту исполнилось 42 года. Спортсмен играл в составе «Арсенала» с 2009 по 2013 год. На его счету в составе команды 31 мяч в 144 матчах.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в международных соревнованиях после начала спецоперации. По мнению организации, такое решение не несет дискриминационный характер.