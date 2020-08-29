«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» по пенальти и завоевал Суперкубок Англии

Лондонский «Арсенал» в 16-й раз в своей истории выиграл Суперкубок Англии. Победитель во встрече с «Ливерпулем» определился по серии пенальти.

Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в британской столице. Счет встречи на 12-й минуте открыл нападающий и капитан «Арсенала» Обамеянг. На 73-й минуте японский нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино сравнял счет.

В серии пенальти лондонская команда победила со счетом 5:4 — у «Ливерпуля» одиннадцатиметровый не забил Райан Брюстер.

Из-за пандемии коронавируса игра проходила при пустых трибунах.

Суперкубок Англии проходит ежегодно между чемпионом Английской премьер-лиги («Ливерпуль») и обладателем Кубка Англии («Арсенал»). Розыгрыш Суперкубка Англии проводится с 1909 года.

Ранее лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси объявил об уходе из команды. Сама «Барселона» отпускать его не торопится, заявляя, что Месси должен отработать по контракту.