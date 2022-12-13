Важное 13 декабря 2022, 23:56 Аргентина стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре Аргентина обыграла Хорватию 3-0 и вышла в финал ЧМ-2022 в Катаре РИА «Новости»

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Сборная Аргентины со счетом 3:0 обыграла Хорватию в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Один из мячей забил капитан аргентинцев Лионель Месси.

Счет в игре открыли на 34-й минуте. Лионель Месси реализовал пенальти, вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович не справился с ударом аргентинца. Спустя пять минут Хулиан Альварес укрепил преимущество сборной Аргентины. Со счетом 2-0 команды ушли на перерыв.

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На 69-й минуте подопечные Скалони довели счет до разгромного. Лионель Месси обыграл нескольких соперников и вошел в штрафную площадь Хорватии. Оттуда он прострелил на Хулиана Альвареса, и тот оформил дубль. Хорваты не сумели отыграться — сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре. Ее соперник определится в матче Франция — Марокко. Хорватия сыграет в матче за третье место.

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Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал мундиаля. В матче ¼ футболисты африканской команды обыграли Португалию с Криштиану Роналду. Встреча на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счетом 1-0.