Анна Щербакова в 15 лет стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Щербакова одержала победу на чемпионате России в Красноярске. Это уже вторая золотая медаль главного первенства страны в ее копилке, хотя спортсменке всего 15 лет.

За прокат произвольной программы Щербакова получила 181,94 балла. По сумме двух программ она набрала 261,87 балла и заняла первое место второй год подряд. Второй стала Алена Косторная с результатом 259,83 балла, а бронзовая медаль чемпионата досталась Александре Трусовой, которая получила 226,34 балла.

Результаты Щербаковой, как в произвольной программе, так и по сумме прокатов, превышают мировые рекорды — 166,62 балла (установлен Александрой Трусовой) и 247,59 балла (установлен Аленой Косторной). Однако эти рекорды официально не зафиксируют, так как фигуристка установила их по итогам национальных соревнований.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с соревнований перед произвольной программой. Два дня назад у нее сломался конек. Подобрать в Красноярске подходящий инвентарь ей не удалось. Медведева занимала пятое место после короткой программы, набрав 71,08 балла. Она поблагодарила всех болельщиков за поддержку.