Медведева объяснила, почему снялась с чемпионата России

На официальной тренировке за день до короткой программы спортсменка упала с прыжка, под ней сломался ботинок. Новой хорошей пары не нашлось, поэтому Медведевой предложили что-то похожее на ее экипировку. Однако она не смогла в них выступать, тогда лезвие вернули на старый ботинок.

«На вчерашний день хватило, сделала максимум того, что было возможным. Речь о снятии не шла до сегодняшней утренней тренировки, на которой я поняла, что с коньком совсем все плохо», — рассказала Медведева.

Ее ботинкам нет еще месяца, а значит, никто не предполагал подобного развития ситуации. По словам фигуристки, в целом поломка конька — не катастрофа, но не за день до серьезных соревнований.

Фигуристка поняла, что выступление в подобной экипировке нанесло бы вред здоровью.

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года с тяжелым сердцем отказалась от участия в первенстве страны. Также она поблагодарила болельщиков за поддержку.

Медведева занимала пятое место после короткой программы, набрав 71,08 балла. В день соревнований в произвольной программе, 28 декабря, спортсменка досрочно покинула утреннюю тренировку.