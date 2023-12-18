Спорт 18 декабря 2023, 15:19 Глава UFC Уайт посоветовал бойцу Фергюсону завершить карьеру после поражения на турнире

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Боец из США Тони Фергюсон уступил британцу Пэдди Пимблетту на турнире UFC 296. Результаты встречи прокомментировал глава спортивной организации Дана Уайт, сообщил RT.

«Я бы хотел, чтобы Тони завершил карьеру. Он настоящий воин. Я не хочу проявлять неуважение к нему. <…> Я бы предпочел, чтобы он закончил», — высказался президент UFC.

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Всего на счету американца 25 побед и 10 поражений.