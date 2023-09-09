Спорт 09 сентября 2023, 22:10 Английская сборная сыграла вничью с Украиной в матче отбора Евро-2024 Сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборочном матче Евро-2024 Freepik

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Украинская сборная сыграла вничью против национальной команды Англии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча завершилась со счетом 1:1 на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве.

В сборной Украины отличился защитник «Арсенала» Александр Зинченко на 26 минуте, его ассистентом был защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля. У английской команды гол забил Кайл Уокер на 41 минуте.

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На данный момент англичане остаются на первом месте в группе, у них набралось 13 очков после пяти игр. Украина занимает второе место с семью очками после четырех встреч.

В следующий раз сборная Украины по футболу встретится с итальянской командой. Матч проведут на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало игры запланировали на 12 сентября в 21:45 по московскому времени.

Ранее сборная Испании обыграла украинскую национальную команду со счетом 5:1 на чемпионате Европы по футболу среди молодежных клубов. Матч прошел 5 июля в Бухаресте на стадионе «Стадионул Стяуа». Украинский футболист Артем Бондаренко открыл счет на 13 минуте, однако через четыре минуты испанцы забили первый гол. Потом команда Испании вошла во вкус: сначала отметился Абель Руис, потом Ойян Сансет и после перерыва мяч забили Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес.