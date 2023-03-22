22 марта 2023, 18:48
Андрея Талалаева уволили с поста главного тренера «Торпедо»
«Торпедо» отправило в отставку главного тренера команды Андрея Талалаева
Московское «Торпедо» отправило в отставку главного тренера Андрея Талалаева. Об этом сообщили на официальном сайте футбольной команды. Отмечается, что руководство клуба и сам тренер приняли совместное решение о прекращении сотрудничества.
Президент клуба Ярослав Савин написал, что Талалаев приложил большие усилия для развития команды и подготовки игроков.
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«Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. <…> Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры», — сказал Савин.
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Имя нового главного тренера пока не сообщается. На сайте клуба пообещали объявить его в ближайшее время.
Талалаев стал главным тренером «Торпедо» пять месяцев назад — в октябре 2022 года. Под его руководством клуб провел 12 матчей, в которых одержал одну победу и потерпел девять поражений. В турнирной таблице РПЛ команда с восемью очками занимает последнее — 16-е — место.
В последней встрече «Торпедо» сразился с «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась ничьей — 1:1.
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