Спорт 22 марта 2023, 18:48 Андрея Талалаева уволили с поста главного тренера «Торпедо» «Торпедо» отправило в отставку главного тренера команды Андрея Талалаева РИА «Новости»

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Московское «Торпедо» отправило в отставку главного тренера Андрея Талалаева. Об этом сообщили на официальном сайте футбольной команды. Отмечается, что руководство клуба и сам тренер приняли совместное решение о прекращении сотрудничества.

Президент клуба Ярослав Савин написал, что Талалаев приложил большие усилия для развития команды и подготовки игроков.

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«Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. <…> Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры», — сказал Савин.

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Имя нового главного тренера пока не сообщается. На сайте клуба пообещали объявить его в ближайшее время.

Талалаев стал главным тренером «Торпедо» пять месяцев назад — в октябре 2022 года. Под его руководством клуб провел 12 матчей, в которых одержал одну победу и потерпел девять поражений. В турнирной таблице РПЛ команда с восемью очками занимает последнее — 16-е — место.

В последней встрече «Торпедо» сразился с «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась ничьей — 1:1.