Андрей Рублев и Даниил Медведев встретятся в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Маттео Берреттини и вышел в четвертьфинал открытого чемпионата США. Теперь его ждет встреча с россиянином Даниилом Медведевым.

Это был шестой очный матч спортсменов под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов. Он завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3, 6:3 в пользу Рублева. Следующий соперник россиянина — его соотечественник Даниил Медведев. Это первый случай, когда в четвертьфинале турнира встречаются россияне, сообщает ТАСС.

В 2017 году Андрей Рублев уже доходил до четвертьфинала открытого чемпионата США. Это его лучший результат на турнирах серии Большого шлема. Сейчас Рублев занимает 14 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. Спортсмену 22 года.

Открытый чемпионат США завершится 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет 54,3 миллиона долларов. Соревнования проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. Действующий победитель турнира — Рафаэль Надаль. В этом году он не принимает участие в соревнованиях из-за эпидемиологической ситуации.

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