Джоковича лишат всех очков и призовых после дисквалификации с US Open

Дисквалификация первой ракетки мира, Новака Джоковича, будет иметь долгоидущие последствия. Руководство Открытого чемпионата США по теннису (US Open) заявило о санкциях в отношении сербского теннисиста.

«Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, и в дополнение к другим штрафам потеряет все призовые, заработанные на турнире», — сказано в заявлении US Open.

Дисквалификация произошла во время встречи серба с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Джокович после проигранной подачи в финале первого сета агрессивно ударил по мячу. Он попал в шею линейного судьи. После этого женщина упал на корт.

Новак во время разбирательств сам попросил оштрафовать его на гейм или сет, но руководство решило отстранить от игры первую ракетку мира в соответствии с регламентом.

Джокович покинул турнир и не стал участвовать в пресс-конференции. Однако позже в социальных сетях он извинился перед линейным судьей.

«Вся эта ситуация очень расстроила и опустошила меня», — написал Джокович.

По его словам, пострадавшая женщина чувствует себя нормально.

«Я прошу прощения за то, что причинил ей такой стресс. Это было непреднамеренно. Это было неправильно. […] Я приношу извинения турниру US Open и всем, кто связан с ним, за мое поведение», — заключил теннисист.