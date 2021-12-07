МОК отреагировал на бойкот Олимпиады в Пекине американскими дипломатами

Дипломатический бойкот США Олимпиаде 2022 года в Пекине оценили в Международном олимпийском комитете. Организация положительно отнеслась к тому, что американские спортсмены в итоге остались вне политики.

Присутствие официальных лиц и дипломатов на Олимпийских играх в МОК охарактеризовали как исключительно политическое решение каждого правительства. Позицию комитета привел «Матч ТВ».

В МОК напомнили о политическом нейтралитете, которого придерживается организация. Поэтому она признает право стран на подобную позицию.

Участие в ОИ-2022 американских спортсменов, подчеркнули в комитете, остается за пределами политики. К этому в МОК отнеслись с одобрением.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки 6 декабря заявила, что американские власти не поедут на Олимпиаду в Китае.

Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. С 4 по 13 марта проведут Паралимпиаду. Билеты на соревнования будут продавать только жителям материковой части Китая.